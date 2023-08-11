Студент РязГМУ стал стипендиатом отраслевого Профсоюза

Студент третьего курса лечебного факультета Никита Лаптев рекомендован первичной профсоюзной организацией РязГМУ в качестве стипендиата, его кандидатура одобрена
Стипендия Профсоюза ежегодно назначается одному студенту учебного заведения. Критериями служат активное участие в жизни профсоюзной организации и уровень успеваемости. Размер ежемесячной стипендии Профсоюза на 2023-2024 учебный год составит 3500 рублей.
Никита состоит в комиссии по социальным вопросам, активен в научном студенческом сообществе, успешен в учебной деятельности. Именно поэтому он оказался в числе лучших студентов-профактивистов из 46 медицинских и фармацевтических вузов России.
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