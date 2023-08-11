Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 12
27°
Вск, 13
24°
Пнд, 14
23°
ЦБ USD 98.21 0.93 12/08
ЦБ EUR 107.97 0.81 12/08
Нал. USD 96.25 / 98.2 11/08 13:08
Нал. EUR 96.25 / 98.2 11/08 13:08
Новости
Итоги года New
Публикации
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
10 августа 2023 10:27
1 746
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
6 036
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
13 076
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
10 543
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Синоптик рассказал о «новом витке жары» в Центральной России

Синоптик рассказал о «новом витке жары» в Центральной России. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Несмотря на предстоящие хмурые, теплые и дождливые выходные, на следующей неделе в Центральной России ожидается очередной виток тропической жары», — заявил Тишковец.

По его словам, это связано с наступлением на регион азорского антициклона. Он также отметил, что жаркая погода задержится ненадолго. Она отступит уже к выходным.