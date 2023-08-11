Синоптик рассказал о «новом витке жары» в Центральной России

Синоптик рассказал о «новом витке жары» в Центральной России. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Несмотря на предстоящие хмурые, теплые и дождливые выходные, на следующей неделе в Центральной России ожидается очередной виток тропической жары», — заявил Тишковец.

По его словам, это связано с наступлением на регион азорского антициклона. Он также отметил, что жаркая погода задержится ненадолго. Она отступит уже к выходным.