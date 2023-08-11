Рязанская облдума вручила награды лучшим спортсменам, тренерам и работникам профильного министерства

В пятницу, 11 августа, в Рязани прошли праздничные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника. В гостиничном комплексе «Старый город» спортсменов, представителей спортивных учреждений региона и сотрудников профильного министерства приветствовал первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев. Парламентарий поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником, отдельно отметив действующих тренеров и ветеранов спортивного движения.

«Хочу сказать спасибо всем, кто занимается и развивает ветеранский спорт. Несмотря на преклонный возраст, вы ведете активный образ жизни, принимаете участие в различных соревнованиях, успешно сдаете нормы ГТО. Примите слова благодарности за весомый вклад в воспитание подрастающего поколения и развитие физкультуры и спорта в регионе», — рассказал Александр Шевырев.

Александр Шевырев пожелал всем новых достижений и вручил почетные грамоты, благодарности и ценные подарки Рязанской областной Думы.

Торжественные мероприятия прошли и в районах Рязанской области. На базе физкультурно-спортивного комплекса «Звезда» в городе Рыбное состоялись районные соревнования по стритболу, волейболу, настольному теннису и шахматам. Кроме того, все желающие смогли принять участие в праздничном состязании «Мама, папа, тренер, я — спортивная семья».

Участников соревнований, представителей районного отдела по физической культуре и спорту, сотрудников ФСК «Звезда» и Рыбновской детско-юношеской спортшколы с профессиональным праздником поздравил заместитель председателя Рязанской облдумы Николай Макариков.

«Хорошая физическая форма, активный образ жизни — это путь к успеху. Спорт воспитывает волю и упорство в достижении поставленных целей, — сказал парламентарий. — Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и реализации всех намеченных планов!», — сказал зампредседателя облдумы.

Николай Макариков поблагодарил собравшихся за сохранение лучших спортивных традиций и вручил награды регионального парламента.