Рязанцы снова пожаловались на затопленные улицы после дождей

В Рязани пожаловались на затопленные улицы Новаторов, Первомайский проспект, Народный бульвар. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань».

"Уважаемая администрация города, ответьте, пожалуйста, на вопрос: почему после ремонта дорог, напрочь перестают работать ливнёвки? Первомайка тонет, Народный бульвар тонет. 31 июля прошла приёмка ремонта улицы Новаторов. Та же участь! Началось в прошлом году, но оправдались, что ремонт еще не завершён. Теперь у нас, как у всего города? Тонуть, так всем вместе!" - указано в посте.

Ранее сообщалось о затопленных дождями дорогах в центре Рязани. Мэрия заявила, что ливневки работают исправно.