Рязанец пожаловался на водителей автобусов, которые выкидывают мусор на дорогу

В Рязани сфотографировали замусоренную стоянку городских автобусов на улице Березовой. Пост выложили 11 августа в Telegram-канале «Rzn Life».

На фото запечатлен автобус № 30, а около него — со стороны водительской двери — валяющийся на дороге мусор.

«Вот еще картина маслом от водителей конечной остановки на улице Березовой. Даже и не знаешь как назвать таких… Может всё-таки будут проводить с водителями беседы… Хотя с такими бесполезно, не поймут. Тогда — гнать прочь!!!» — негодует рязанец.