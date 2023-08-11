Российская армия штурмом взяла опорный пункт ВСУ около Марьинки

Бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ у Марьинки в Донецкой народной республике. Об этом пишет РИА Новости .

«Подразделениями 5-й бригады был произведен штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки… По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке», — рассказал доброволец с позывным «Шахтер»,

Он поделился кадрами артподготовки перед штурмом. На них видны массированные удары по зоне вблизи ствола вентиляционной шахты.

«Артподготовка нужна для того, чтобы подавить огневые точки противника и чтобы штурмовые подразделения смогли безболезненно подойти», — пояснил доброволец.