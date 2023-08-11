При пожаре в Скопине пострадал мужчина

При пожаре в Скопине пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС .

Сообщение о пожаре поступило в 3.58. Отмечается, что он был на лестничной клетке жилого многоквартирного дома.

«В 4.30 пожал был локализован, в 6.00 — ликвидирован», — говорится в сообщении.

В результате пожара пострадал 55-летний мужчина. Его госпитализировали.

Также повреждена лестничная клетка и чердачное помещение на площади 40 м.кв.

В тушении участвовало восемь человек и четыре единицы техники.