Полиция задержала 63-летнего рязанца за выращивание марихуаны на даче

Полиция задержала 63-летнего рязанца за выращивание марихуаны на даче. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники получили информацию, что к незаконному культивированию наркосодержащих растений и изготовлению марихуаны причастен 63-летний рязанец. Несколько лет назад он был судим за незаконное хранение наркотиков.

Правоохранители выяснили, что мужчина употребляет наркотики. В ходе проверки полицейские выявили необычные сведения — пенсионер в любое время дня находился в приподнятом настроении, иногда даже в некотором нервном возбуждении, при этом спиртным от мужчины не пахло. Также рязанец часто наведывался на дачный участок на окраине Рязани. Постройка была не предназначенная для жилья, скорее место для хранения сельхозинвентаря. Мужчина проводил там много времени, но огород, на первый взгляд, казался запущенным и заросшим.

Полицейские предположили, что рязанец употребляет растительные наркотики, которые выращивает на даче и осмотрели участок. В ходе осмотра оперативники обнаружили 40 кустов конопли. Экспертиза установила, что на участке еще несколько срезанных кустов конопли сушились для изготовления марихуаны. Вес этих фрагментов в высушенном виде составил более 270 граммов.

По предварительной информации, рязанец высадил кусты дикорастущей конопли и культивировал их на даче. Чтобы скрыть это, мужчина поддерживал участок в заросшем травой и бурьяном состоянии, как заброшенный. Из созревших растений рязанец изготавливал марихуану, которую употреблял во время занятий на даче.

Его задержали. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.