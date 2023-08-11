Минобороны: ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников под Запорожьем

ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников под Запорожьем. Об этом сообщили в Минобороны.

Также в районах населенных пунктов Торецк Донецкой Народной Республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области, российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ.

Отмечается, что за сутки ВС РФ уничтожили до 180 военнослужащих противника, семь БМП, два пикапа, боевую машину ЗРК «Стрела-10», американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также две гаубицы Д-20.