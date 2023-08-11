Минцифры предложило отсрочить призыв IT-специалистов в армию до 30 лет

Минцифры предложило отсрочить призыв IT-специалистов в армию до 30 лет. Об этом ТАСС рассказал глава министерства Максут Шадаев.

«Минцифры в связи повышением призывного возраста готовят предложение корректировки соответствующего указа», — заявил Шадаев.

Он отметил, что в указе президента РФ о поддержке IT-отрасли, отдельный пункт посвящен освобождению от призыва на военную службу до 27 лет.

Напомним, Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет.