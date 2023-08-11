Малков оценил благоустройство районов Семчино и Канищево в Рязани

Малков оценил благоустройство районов Семчино и Канищево в Рязани. Об этом сообщают в пресс-службе правительства.

В пятницу, 11 августа, губернатор региона Павел Малков и мэр Рязани Виталий Артемов посетили микрорайоны Канищево и Семчино.

Они осмотрели ход работы по реконструкции дороги по проезду Шабулина. Также Малков и Артемов осмотрели работы на Северной окружной дороге, которая реконструируется с июня 2021 года. Техническая готовность объекта составляет 80%. Остались работы по устройству освещения, тротуаров, велодорожек, надземного пешеходного перехода и обустройству территории, примыкающей к Борковскому пляжу.

«Мы не зря объявили этот год Годом культуры производства в дорожной сфере. Вижу, что обязательства выполняются. Зачастую работы ведутся здесь с опережением графика и на качественно высоком уровне. Самое важное, чтобы те объекты, которые мы сейчас делаем, служили потом долгие годы и помогли снизить дорожные заторы в городе», — сказал губернатор.

В Семчино Павел Малков уделил внимание развитию социальной инфраструктуры. Осмотрел новый детский сад, который откроется в октябре этого года, посетил строительную площадку, где к концу 2024 года появится школа на 1110 мест.

«Все эти соцобъекты — только начало большой работы. Микрорайон активно застраивается, и мы понимаем, что в ближайшие годы потребность в них будет существенно выше. Сегодня с коллегами проговорили эти вопросы и определили направления, в которых нужно двигаться», — подчеркнул Малков.

Также губернатор посетил отремонтированный лицей № 52. Павел Малков ознакомился также с работой МБУК «Центральная система детских библиотек города Рязани», детской школы искусств № 5, пообщался с активистами ТОС в сквере ЖКХ и с жителями дома № 23 корпус 1 по улице Интернациональной, где в рамках региональной программы поддержки местных инициатив благоустраивается дворовая территория.

«Мы видим востребованность этой программы у людей. Очевидно, что ее нужно масштабировать. Понятно и то, что необходимо кратно увеличивать количество детских площадок. Это один из приоритетов. Будем учитывать это при формировании бюджета следующего года. Множество важных решений принимаются тогда, когда выезжаешь на место и разговариваешь с людьми, общаешься с коллегами, которые отвечают за те или иные направления. Вопросы и решения становятся очевидными и ложатся в основу дальнейшей работы»., — сказал губернатор.

Малков также посетил региональный мониторинговый центр, осуществляющий деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях. Губернатор отметил, что комплексному развитию системы «Безопасный регион» сейчас уделяется большое внимание.

«Мы создаем единую систему видеонаблюдения, фото- и видеофиксации, колл-центр и другое. В этом году реализуем первый этап и дальше последовательно будем продолжать эту работу с учетом всех современных возможностей. Это будет единая система, которая позволит вывести на качественно новый уровень вопросы общественной безопасности», — подчеркнул глава региона.