Кабмин утвердил механизм перевода студентов-участников СВО с платного обучения на бюджет

Кабмин утвердил механизм перевода студентов-участников СВО с платного обучения на бюджет. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 11 августа, Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет студентам-участникам СВО перевестись на бюджет даже если на их направлении обучения нет свободных мест.

Новый механизм позволяет перенести вакантные места с одной специальности, направления подготовки или укрупненной группы на другую.

Перераспределение мест будет идти независимо от формы обучения.