Искусственный интеллект, запущенный в Рязанской области, возбудил 500 исполнительных дел против должников

Искусственный интеллект, запущенный в Рязанской области, возбудил 500 исполнительных дел против должников. Об этом сообщает «российское агентство правовой и судебной информации».

Искусственный интеллект, запущенный в рамках пилотного проекта на базе одного из отделений судебных приставов УФССП России по Рязанской области, возбудил около 500 исполнительных документов в отношении должников.

Отмечается, что ни одно из них не было обжаловано.

На другие регионы технологии распространят после тщательной проверки.