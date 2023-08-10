В Сергиевом Посаде на месте взрыва спасатели нашли 48 фрагментов тел

В Сергиевом Посаде на месте взрыва спасатели нашли 48 фрагментов тел. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Отмечается. что взрыв был настолько мощным, что у большинства погибших оторвало конечности. Предположительно останки принадлежат 10 пропавшим без вести.

Техдиректора фирмы «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева задержали после взрыва в Сергиевом Посаде в качестве главного подозреваемого.

В офисе компании провели обыски, сообщил СК РФ. Также следователи допросили сотрудников компании и изъяли документы, «имеющие значение для следствия».

Напомним, взрыв произошел 8 августа.