Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
28°
Сбт, 12
26°
Вск, 13
25°
ЦБ USD 97.28 -0.12 11/08
ЦБ EUR 107.16 0.27 11/08
Нал. USD 94.5 / 96.68 10/08 18:19
Нал. EUR 94.5 / 96.68 10/08 18:19
Новости
Итоги года New
Публикации
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
Вчера 10:27
990
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
5 476
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
12 510
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
10 001
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязанской области предложили создать муниципальную управляющую компанию

На базе Штаба общественной поддержки «Единой России» продолжаются встречи с жителями областного центра и экспертами по сбору предложений в народную программу партии. Об этом сообщается на сайте регионального отделения.

8 августа модератором площадки «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» выступила региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Татьяна Баринова.

В мероприятии приняли участие депутаты Рязанской областной и городской дум, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» — руководитель регионального исполнительного комитета Юлия Феоктистова, представители ТОСов.

На встрече собравшиеся отметили необходимость увеличения средств на ремонт дворов. В настоящее время в областном центре благоустраивается порядка 60 придомовых территорий в год.

Еще одно пожелание горожан касалось создания сайта с информацией о ЖКУ, где жители смогут узнать о деятельности своей управляющей компании. Это позволит населению владеть более полной информацией о сфере ЖКХ.

Депутат Рязанской областной Думы Сергей Еремин предложил основать альтернативу коммерческому сектору — муниципальную управляющую компанию. Кроме этого, он обратил внимание на высокую стоимость капитального ремонта в регионе. По его мнению, он должен быть приравнен к среднему показателю ЦФО.

Представители ТОСов рассказали, что у жителей есть потребность в общественных жилищных инспекторах. Также у горожан есть запрос на использование муниципальных земель в качестве экопарковок.

Татьяна Баринова предложила внести в народную программу проведение энергетического аудита домов, что позволит комплексно проверять технические характеристики жилого помещения, и создание информационных досок в каждом городском округе депутатов.

Внести свои предложения можно на этом портале.