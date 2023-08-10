В Рязанской области предложили создать муниципальную управляющую компанию

На базе Штаба общественной поддержки «Единой России» продолжаются встречи с жителями областного центра и экспертами по сбору предложений в народную программу партии. Об этом сообщается на сайте регионального отделения.

8 августа модератором площадки «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» выступила региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Татьяна Баринова.

В мероприятии приняли участие депутаты Рязанской областной и городской дум, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» — руководитель регионального исполнительного комитета Юлия Феоктистова, представители ТОСов.

На встрече собравшиеся отметили необходимость увеличения средств на ремонт дворов. В настоящее время в областном центре благоустраивается порядка 60 придомовых территорий в год.

Еще одно пожелание горожан касалось создания сайта с информацией о ЖКУ, где жители смогут узнать о деятельности своей управляющей компании. Это позволит населению владеть более полной информацией о сфере ЖКХ.

Депутат Рязанской областной Думы Сергей Еремин предложил основать альтернативу коммерческому сектору — муниципальную управляющую компанию. Кроме этого, он обратил внимание на высокую стоимость капитального ремонта в регионе. По его мнению, он должен быть приравнен к среднему показателю ЦФО.

Представители ТОСов рассказали, что у жителей есть потребность в общественных жилищных инспекторах. Также у горожан есть запрос на использование муниципальных земель в качестве экопарковок.

Татьяна Баринова предложила внести в народную программу проведение энергетического аудита домов, что позволит комплексно проверять технические характеристики жилого помещения, и создание информационных досок в каждом городском округе депутатов.