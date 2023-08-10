В Рязанской области поднимут показатели рыночной стоимости жилья

В Рязанской области поднимут показатели рыночной стоимости жилья. Об этом сообщает «Федеральный бизнес-журнал».

Минстрой России предложил повысить показатели рыночной стоимости жилья в стране на четвертый квартал 2023 года почти на 1,6 процента в среднем по субъектам РФ.

В Рязанской области средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в четвертом квартале 2023 может вырасти до 84 726 рублей. В прошлый период квадратный метр в квартире в регионе стоил 83 077 рублей.

Ранее стало известно, что Рязанская область планирует увеличить размер квартплаты на 9,7% с лета 2024 года.