В Рязанской области нашли незаконную свалку

В Рязанской области нашли незаконную свалку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

В Клепиковском районе рядом с деревней Волчкова выявили захламление земельного участка сельхозназначения площадью 200 513 квадратных метров. Между деревьями и на полянах нашли произрастание сорной, дикорастущей злаковой травянистой растительностью (пырей ползучий, пижма обыкновенная, полынь полевая, тысячелистник, ромашка пахучая, чертополох, сныть обыкновенная, костер полевой, мятлик однолетний, лютик едкий, колокольчик и др.).

В центральной части участка нашли захламление строительными и древесными отходами в виде куч, рассредоточенных на 1000 квадратных метров.

По сведениям из ЕГРН, земельный участок принадлежит на праве общей собственности физическим лицам Чернышеву А.Н., Рапейко Д.Н., Беликову В.В. Результаты обследования отправили в прокуратуру для согласования проведения внеплановых контрольных мероприятий.