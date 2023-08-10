В Рязани закроют движение по улице Советской Армии

В Рязани закроют движение по улице Советской Армии. Об этом сообщает сайт мэрии.

Из-за капитального ремонта тепловых сетей по улице Советской Армии, в период с 23:00 11 августа до 04:00 15 августа закроют движение транспорта в районе дома № 14/9.

В связи с этим изменится движение транспорта:

движение троллейбусов №№ 3, 13 приостанавливается;

автобусы №№ 6, 8 при движении от микрорайона Дашково-Песочня на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Завод Теплоприбор» будут следовать по улицам Новоселов, Советской Армии, Зубковой, проезду Яблочкова, Куйбышевскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

автобусы №№ 16, 17 при движении от микрорайона Дашково-Песочня на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Театральная площади» будут следовать по улицам Новоселов, Советской Армии, Зубковой, проезду Яблочкова, Циолковского (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

автобусы №№ 32М3, 33 М², 47 М², 53 М², 65 М², 66 М², 77 М² 99 М² при движении от микрорайона Дашково-Песочня на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Кальное» будут следовать (в прямом и обратном направлении) по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе, далее по своим маршрутам;

автобусы № 46М2 при движении от Дворца спорта «Олимпийский» на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Кальное» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе, далее по своему маршруту, при движении из города на участке пути между остановочными пунктами «Кальное» и «Магазин Рязаньвест» будут следовать по улицам Касимовское шоссе, Тимуровцев, Новоселов, Советской Армии, далее по своему маршруту.

Место проведения работ будет огорожено. Здесь установят предупреждающие знаки.

Власти попросили водителей учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.