Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
28°
Сбт, 12
26°
Вск, 13
25°
ЦБ USD 97.28 -0.12 11/08
ЦБ EUR 107.16 0.27 11/08
Нал. USD 94.5 / 96.68 10/08 18:19
Нал. EUR 94.5 / 96.68 10/08 18:19
Новости
Итоги года New
Публикации
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
Вчера 10:27
990
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
5 476
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
12 510
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
10 001
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани закроют движение по улице Советской Армии

В Рязани закроют движение по улице Советской Армии. Об этом сообщает сайт мэрии.

Из-за капитального ремонта тепловых сетей по улице Советской Армии, в период с 23:00 11 августа до 04:00 15 августа закроют движение транспорта в районе дома № 14/9.

В связи с этим изменится движение транспорта:

  • движение троллейбусов №№ 3, 13 приостанавливается;
  • автобусы №№ 6, 8 при движении от микрорайона Дашково-Песочня на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Завод Теплоприбор» будут следовать по улицам Новоселов, Советской Армии, Зубковой, проезду Яблочкова, Куйбышевскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
  • автобусы №№ 16, 17 при движении от микрорайона Дашково-Песочня на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Театральная площади» будут следовать по улицам Новоселов, Советской Армии, Зубковой, проезду Яблочкова, Циолковского (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
  • автобусы №№ 32М3, 33 М², 47 М², 53 М², 65 М², 66 М², 77 М² 99 М² при движении от микрорайона Дашково-Песочня на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Кальное» будут следовать (в прямом и обратном направлении) по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе, далее по своим маршрутам;
  • автобусы № 46М2 при движении от Дворца спорта «Олимпийский» на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Кальное» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе, далее по своему маршруту, при движении из города на участке пути между остановочными пунктами «Кальное» и «Магазин Рязаньвест» будут следовать по улицам Касимовское шоссе, Тимуровцев, Новоселов, Советской Армии, далее по своему маршруту.

Место проведения работ будет огорожено. Здесь установят предупреждающие знаки.

Власти попросили водителей учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.