В Рязани за получение взятки осудят экс-полицейского, награжденного за неподкупность 10 лет назад

В Рязани осудят экс-полицейского, награжденного за неподкупность 10 лет назад. Об этом сообщает «Вид сбоку».

По информации издания, в Советском районном суде Рязани рассматривается уголовное дело по ч. 1 и ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»). Обвиняемый — бывший заместитель начальника МОМВД по Рязанскому району николай Клюйко.

Десять лет назад, в 2013 году, когда Николай был начальником отделения участковых уполномоченных ОМВД России по Спасскому району, обратился к руководству и сообщил, что местный продавец контрафактного алкоголя предложил ему взятку в 15 тысяч рублей за покровительство в нелегальном «бизнесе». Проверкой информации занялись оперативники, под их контролем проходила и сама передача денег, после чего делец был задержан, а полицейский — награжден.