В Рязани умер Иван Зернов, который более 40 лет проработал в школе № 55

В Рязани умер Иван Зернов, который более 40 лет проработал в школе № 55. Об этом РЗН, инфо сообщили ученики школы.

Мужчина умер 7 августа. Ему был 71 год.

Зернов более 40 лет Иван Васильевич проработал учителем труда в Школе № 55.

«В школе его все любили и уважали за профессиональное мастерство, неконфликтный характер, доброе отношение к ученикам и коллегам. Человек разносторонний, хорошо образованный, очень общительный и позитивный он умел не только заинтересовать ребят своими уроками и новыми знаниями, но и всегда откликался на просьбы и проблемы людей, помогая им как полезным советом, так и реальным делом». — рассказали ученики.