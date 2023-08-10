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В Рязани скончался заслуженный художник РФ Виктор Агеев

В Рязани скончался заслуженный художник РФ Виктор Агеев. Об этом сообщила министр культуры Рязанской области.

Агеев умер на 85 году жизни. Он был заслуженным художником РФ, членом Союза художников России.

Мужчина окончил Рязанское художественное училище имени Вагнера и отделение монументальной живописи Московского высшего художественно-промышленного училища имени Строганова.

В 1965—1973 годы он преподавал в Рязанском художественном училище. Постоянный участник региональных и всероссийских выставок.

Его произведения хранятся в фондах многих региональных музеев и за рубежом, в частных коллекциях.

Прощание с художником состоится в субботу, в 10.30, в церкви на Скорбященском кладбище.