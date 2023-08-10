В Рязани полиция помогла 79-летней потерявшейся женщине вернуться домой

Полицейские помогли 79-летней женщине, которая потерялась в городе, вернуться домой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Прохожие заметили женщину 9 августа в 13:10 на улице Татарской и вызвали полицию. Она выглядела потерянно и озиралась по сторонам, «как будто не понимает, где находится», рассказали в МВД.

На вопросы полицейских как ее зовут, и где она живет, женщина не смогла ответить. Сотрудники попросили у нее телефон, в записной книжке нашли контакты родственников. Они связались с ее 52-летним сыном, который приехал и забрал маму.