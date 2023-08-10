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В Рязани отключили холодную воду на четырех улицах
Ресурса не будет с 9.30 до 17.00.

В Рязани отключили холодную воду на четырех улицах из-за ремонтных работ на водопроводе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ресурса не будет с 9.30 до 17.00 по адресам:

  • улица Зубковой, дом № 6 корп. 1;
  • улица Новоселов, дома №№ 10, 12, 14/16, 21 корп. 2 (ДШИ № 7), 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 21, 22, 23;
  • улица Советской Армии, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 28/7 (СШОР «Юпитер»), 28/7;
  • улица Вокзальная, дома №№ 26, 28, 30, 32, 32а (СШ «Алмаз»), 32а (ОГБПОУ РЖК), 34, 38, 42, 5, 55б, 61, 65, 7, 77, 85, 89, 91.

Также с 9.30 до 17.00 снизили подачу холодной воды по адресу:

  • улица Первомайский проспект, дом № 74 корп. 1.