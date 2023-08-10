В России ведение блога могут признать экономической деятельностью

В России ведение блога могут признать экономической деятельностью. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на ответы Минцифры и Росстандарта первому зампреду комитета Госдумы Яне Лантратовой.

Уточняется, что Минцифры поддержало предложения, направленные на развитие медиаотрасли. Отмечается, что эту инициативу необходимо реализовать с бизнес-сообществом и привлечь отраслевые объединения.

«Минцифры выражает готовность совместно с заинтересованными государственными органами и представителями отрасли принять участие в обсуждении инициативы по введению нового класса ОКВЭД 2, отражающего коммерческую деятельность инфлюенсеров (блогеров)», — говорится в сообщении.

Также идею поддержал и Росстандарт. Там заявили о готовности посодействовать в разработке проекта ведомственного акта и проекта изменений в ОКВЭД 2. Уточняется, что служба намерена обсудить этот вопрос с ФАС, Минэкономразвития, ФСС, Росстатом, ФНС и отраслевыми ассоциациями.

По словам «Известий», Яна Лантратова считает, что среди блогеров много профессиональных и законопослушных людей, однако эта деятельность должна быть в правовом поле.

«Блогерство давно уже профессиональная деятельность, приносящая немалые доходы, с которых некоторые ее представители, как мы знаем, не платят налоги. Кроме того, зачастую эти люди проводят курсы, тренинги, например по саморазвитию или освоению новых профессий, однако качество и уровень понимания темы самими „преподавателями“ оставляет желать лучшего», — пояснила парламентарий.