В рамках акции ЕР к 1 сентября школьные наборы получили уже 55 тысяч детей

Как сообщает сайт ER.ru, рюкзаки со всем необходимым к 1 сентября вручают детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям участников СВО и детям из присоединенных регионов.

«Единая Россия» организовала более четырех тысяч пунктов приема школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров по всей стране, чтобы принять участие в акции «Собери ребенка в школу» могли все желающие. Выдача школьных наборов проходит в региональных отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приемных. В новых регионах — через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии, а также в пунктах, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка Помогает!».

«Участниками акции уже стали более 55 тысяч детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тысяч. Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки организуем мероприятия для детей и выдаем им подарки к началу учебного года. Здесь же можно оставить заявку на оказание адресной поддержки», — рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Накануне такие мероприятия прошли в штабах во Владимирской, Нижегородской, Свердловской областей и других регионах. В них также приняли участие дети из многодетных и нуждающихся семей.

В новых регионах рюкзаки ко Дню знаний от «Единой России» получили уже 14 тысяч детей. Также партия передает в школы наборы учебников и книг для библиотек.

«Потребности каждого населенного пункта прорабатываем отдельно. Собираем информацию о том, скольким детям нужна помощь, в чем особенно нуждаются школы. Это и оргтехника, и спортивный инвентарь, учебники не только для начальной школы, но и средней и старшей, наборы для творчества и многое другое», — рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России».

Он также отметил, что партия помогает восстанавливать школы новых регионов по народной программе.

«Здания во многих населенных пунктах находятся в плачевном состоянии — подготовить их к 1 сентября помогают наши волонтеры. Объекты, где требуются капитальный ремонт и благоустройство, жители на встречах с кандидатами от „Единой России“ могут предложить включить в региональные блоки народной программы „Единой России“. Сейчас сбор инициатив идет во всех населенных пунктах. Какие-то работы уже проводятся, например, ряд школ ремонтируют в Херсонской области, в Донецкой и Луганской народных республиках при поддержке регионов-шефов. Обновляют и здания, которые пострадали от обстрелов ВСУ, и те, что не ремонтировали при украинской власти. Многие школы уже готовы принимать детей», — отметил Александр Сидякин.

Рязанская область не стала исключением. В регионе также проводят эту благотворительную акцию.

«В преддверии нового учебного года в Рязанской области проводится ставшая уже традиционной акция «Собери ребенка в школу».

Помощь оказывается детям из малообеспеченных и многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, участников СВО. В прошлом году партия оказала поддержку школьникам из новых регионов.

В акции принимают участие активисты регионального отделения партии, члены фракции «Единой России» в Рязанской областной и городской Думе, «Молодая Гвардия», сторонники партии, крупные предприятия региона, общественные организации, неравнодушные жители.

Сбор канцлерских товаров, основных школьных принадлежностей, продукции для творчества и уроков труда идет на базе Штаба общественной поддержки «Единой России», — сообщает руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязанской области, региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Елена Синица.

Принести необходимые для учебы канцелярские принадлежности можно по адресу: улица Горького 49А. Также организована работа горячей линии 28-43-13 и 28-43-23.

Напомним, «Единая Россия» ежегодно проводит акцию «Собери ребенка в школу» для детей из малообеспеченных и многодетных семей. С прошлого года в ней принимают участие и дети участников СВО. Также вместе с родителями представители партии проверяют готовность учебных заведений к 1 сентября — оценивают качество проведенных ремонтных работ, благоустройство территорий, состояние спортивных площадок.