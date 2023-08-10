В Киеве заявили, что Украине придется мобилизовать еще сотни тысяч мужчин

В Киеве заявили, что Украине придется мобилизовать еще сотни тысяч мужчин. Об этом заявил директор фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью украинским СМИ.

По его словам, находящиеся на передовой больше года солдаты нуждаются в восстановлении.

«Потому что они не вечны. А это значит, что из нас троих кого-то точно заберут. А потом второго, а потом третьего», — заявил Чмут.

Он считает, что этого можно избежать только в случае какого-то непредвиденного фактора.