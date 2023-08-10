В Каменске-Уральском нашли тело 16-летней девушки

В Каменске-Уральском 9 августа нашли тело 16-летней девушки в лесополосе. Об этом пишет «Газета.Ru».

8 августа около 23:00 школьница приехала в Каменск-Уральск на последней электричке из Екатеринбурга. От станции до дома ей предстояло идти пешком пять километров.

«Дорогие Каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят. Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома», — написала она в своем блоге.

Отмечается, что последний раз девушка выходила на связь около 23:30. Причины смерти не уточняют. Тело направлено на экспертизу.