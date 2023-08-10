В Кадомском районе суд обязал администрацию отремонтировать водопроводные сети

В Кадомском районе суд обязал администрацию отремонтировать водопроводные сети. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Кадомский суд удовлетворил исковое заявление прокурора района к администрации. Надзорное ведомство просило обязать ответчика отремонтировать водопроводную сеть на улицах Кооперативной, Мелиораторов, Пионерской, Полевой в Кадоме. Протяженность водопровода составляет 4 205 погонных метра.

При проверке прокуратура обнаружила, что у водопровода истек нормативный срок эксплуатации. Водопроводные сети износились, что часто приводит к поломкам и остановкам подачи воды и нарушает жилищные права неопределенного круга лиц.

Кадомский районный суд обязал администрацию отремонтировать водопровод.