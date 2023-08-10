В Госдуму внесли законопроект о праве родителей запрещать введение формы в школе

В Госдуму внесли законопроект о праве родителей запрещать введение обязательной формы в школе.

В Госдуму внесли законопроект о праве родителей запрещать введение обязательной формы в школе. Об этом сообщило ТАСС.

Законопроект внесли в палату парламента депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.

Изменения предлагается внести в статью 38 «Закона об образовании в Российской Федерации». Сейчас она предусматривает, что образовательная организация вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, а также правила ее ношения.

Отмечается, что соответствующий локальный нормативный акт организации принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при его наличии).

Законопроектом предлагается установить, что локальный нормативный акт принимается, если более половины членов общешкольного родительского собрания проголосовали за его принятие.

«Учитывая, что школьная форма является наиболее затратной частью для приобретения необходимых школьных принадлежностей для сбора ребенка в школу, важно, чтобы родители, как основные заинтересованные стороны, имели возможность активного участия в этом процессе», — приводит ТАСС слова авторов инициативы.