В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

Депутаты Госдумы предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. «Известия» пишут, что соответствующий законопроект направят в правительство России для рассмотрения.

«Очевидно, что для родителей, воспитывающих трех и более детей, наличие дополнительного свободного от работы времени — возможность уделить внимание каждому ребенку, его воспитанию, здоровью», — сказал автор инициативы Леонид Слуцкий.

Предполагается установить четырехдневную рабочую неделю для тех семей, в которых все дети несовершеннолетние и самый младший ребенок не достиг 14-летнего возраста. Уменьшение зарплаты не предполагается.

По мнению авторов законопроекта, такое нововведение позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.