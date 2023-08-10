Скончался российский космонавт Александр Викторенко
Умер 76-летний советский и российский космонавт Александр Викторенко. Об этом сообщает
Викторенко родился 29 марта 1947 года. Он совершил четыре космических полета на орбитальную станцию «Мир». Всего в невесомости провел 489 суток.
Викторенко награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орденом Ленина, а также орденом Октябрьской Революции, орденом Дружбы Народов (1992), орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (10.04.1995) и восьмью другими медалями.