Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
28°
Сбт, 12
26°
Вск, 13
25°
ЦБ USD 97.28 -0.12 11/08
ЦБ EUR 107.16 0.27 11/08
Нал. USD 94.5 / 96.68 10/08 18:19
Нал. EUR 94.5 / 96.68 10/08 18:19
Новости
Итоги года New
Публикации
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
Вчера 10:27
989
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
5 476
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
12 510
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
10 001
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Скончался российский космонавт Александр Викторенко

Умер 76-летний советский и российский космонавт Александр Викторенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

Викторенко родился 29 марта 1947 года. Он совершил четыре космических полета на орбитальную станцию «Мир». Всего в невесомости провел 489 суток.

Викторенко награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орденом Ленина, а также орденом Октябрьской Революции, орденом Дружбы Народов (1992), орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (10.04.1995) и восьмью другими медалями.