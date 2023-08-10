Скончался российский космонавт Александр Викторенко

Умер 76-летний советский и российский космонавт Александр Викторенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

Викторенко родился 29 марта 1947 года. Он совершил четыре космических полета на орбитальную станцию «Мир». Всего в невесомости провел 489 суток.

Викторенко награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орденом Ленина, а также орденом Октябрьской Революции, орденом Дружбы Народов (1992), орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (10.04.1995) и восьмью другими медалями.