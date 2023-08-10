Рыбновцы пожаловались на невывезенный мусор

Рыбновцы пожаловались на невывезенный мусор. Об этом они сообщили в группе «Новости Рязани Вконтакте».

«Рязанская область, Рыбновский район, деревня Чемрово. ЭКО-Пронск, мы платим за вывоз мусора, а вы свою работу не выполняете! Пени начисляют, если не вовремя заплатить! А с вас какой спрос? Обратите внимание пожалуйста на эту проблему, должностные лица!», — сообщили местные жители.

Ранее появилась информация, что Рязанская прокуратура проверит «Эко-Пронск» из-за массовой рассылки о долгах.