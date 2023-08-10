Роспотребнадзор: вариант коронавируса «Эрис» не получил широкого распространения в России

В России обнаружили 17 случаев заражения.

Вариант коронавируса «Эрис» не получил широкого распространения в России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В России выявлены единичные случаи заболевания вариантом коронавируса «Эрис». Отмечается, что риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с распространением нового варианта коронавируса, существуют.

«В Российской Федерации первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5. выявлены в апреле 2023 года (в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия). Всего 17 случаев, или 0,24% от всех случаев инфицирования в период с апреля по август 2023 года», — говорится в сообщении.