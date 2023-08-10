«Почта России» объединится с маркетплейсами

«Почта России» объединится с маркетплейсами. Об этом сообщили в Telegram-канале «Российской газеты».

Почтовая инфраструктура и мощности торговых площадок будут разделены на секции. В одной части отделения клиенты смогут получать и отправлять посылки и письма, оплачивать счета и переводить деньги. В другой зоне можно будет получить заказ или оформить возврат, а продавцы смогут отгружать товары в дальнейшую доставку.

«Сохраняя свою ключевую социальную функцию, мы трансформируемся из традиционной почтовой службы в универсального логистического оператора для электронной коммерции», — приводит «РГ» слова гендиректора «Почты России» Максима Цыпина.

Отмечается, первые 30 отделений откроются в Москве и Санкт-Петербурге.