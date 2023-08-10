На Рязанском приборном заводе сотрудникам вручили ветеранские удостоверения

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) 14 человек удостоены почетных званий «Заслуженный ветеран труда завода» и «Ветеран труда завода».

Ветеранские удостоверения работникам предприятия в торжественной обстановке вручил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

«У вас за плечами годы напряженной плодотворной работы, вы за это время стали настоящей опорой нашего трудового коллектива, без вас не обходится ни одно новое начинание. Именно вы становитесь добрыми наставниками молодежи, которая приходит на завод. Именно вы щедро делитесь с ней секретами своего мастерства и искусством человеческого общения, учите объединяться и всегда достигать цели.

Трудно переоценить огромный вклад, который в наше непростое время вы вносите в развитие родного завода, выполнение важнейших задач, поставленных нашим государством.

Спасибо вам за высокий профессионализм, преданность избранному делу, верность заводу!» — поздравил сотрудников гендиректор АО «ГРПЗ».

Почетного звания «Заслуженный ветеран труда завода» удостоены восемь работников АО «ГРПЗ»: начальники бюро Елена Медведева, Владимир Молчанов, Виктор Быков, старший мастер участка Юрий Савин, гальваник Светлана Зверева, слесарь-сборщик РЭА и П Аркадий Андреев, мастер участка Татьяна Кудинова, монтажник РЭА и П Любовь Ткачева.

Звания «Ветеран труда завода» удостоены главный технолог Михаил Грибков, заместитель начальника радиотехнического отдела антенно-фидерных устройств и приводов антенн Алексей Кирюхин, начальник бюро Александр Каплин, главный специалист Наталья Михеева, наладчик автоматов и полуавтоматов Алексей Демин, фрезеровщик Николай Луканов.

Вручение ветеранских удостоверений проходит на Государственном Рязанском приборном заводе два раза в год. Звание «Ветеран труда завода» получают за безупречную непрерывную работу на заводе на протяжении не менее 25 лет.

Заслуженными ветеранами труда завода становятся работники, которые добросовестно трудятся на предприятии 35 и 30 лет (мужчины и женщины соответственно) и имеют звание «Ветеран труда завода», а также не менее трех наград разных видов (государственные, правительственные, ведомственные, региональные и заводские). Они награждаются памятными подарками, премией, получают ежемесячную доплату. Имена заслуженных ветеранов труда завода заносятся в заводскую Книгу почета.