МТС «прокачала» сеть на рязанском «Арбате»

По легенде дворянин и меценат Гаврила Рюмин изготовил для императора Александра I «рязанскую чоколаву» — прообраз молочного шоколада на сливочном масле и сухом молоке. А потомки Рюмина, переехав в Швейцарию, могли поделиться рецептом с фабрикантом Анри Нестле, продукция которого сейчас известна во всем мире. Сегодня рязанскую «чоколаву» в Музее истории рязанского шоколада своими руками может сделать любой желающий. 12 августа в 17 часов на веранде музея Принцесса Чоки ждет всех желающих на бесплатную программу. Найти музей на Почтовой улице по навигатору могут даже те, кто в Рязани впервые: МТС прокачала здесь связь в разгар туристического сезона.

В Рязани туристы, местные жители, владельцы сувенирных лавок, кафе и музеев на Почтовой улице теперь могут пользоваться интернетом на высокой скорости. Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть и увеличила ее до 100 Мбит/с.

Улицу Почтовую длиной 500 метров называют рязанским «Арбатом». Она начинается от площади Ленина, проходит через Почтовую площадь и заканчивается на перекрестке улиц Некрасова и Новослободской. На Почтовой установлен памятник Евпатию Коловрату, который выступил против татаро-монгольского войска во время разорения Рязани в 1237 году, Музей шоколада и старинные дома по обе стороны.

Весь год на Почтовой проводятся фестивали, праздники и перформансы. В теплый сезон туристов привлекают уличные кафе и концерты местных музыкантов. Отдыхающие и туристы снимают в этой локации много фото и видео, сразу же отправляя все в соцсети и мессенджеры, что также фиксируется в сети МТС.

«По оценкам Big Data МТС туристический трафик на рязанском „Арбате“ в два раза выше, чем по сравнению с остальными локациями города. Здесь встречаются, чтобы провести вечера и выходные, назначают свидания, а деловые люди — решить рабочие вопросы в свободной обстановке. Для того, чтобы наши абоненты в центре Рязани могли с комфортом пользоваться привычными сервисами экосистемы МТС даже в моменты пиковых нагрузок, мы расширяем покрытие и создаем запас прочности нашей сети», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

На Почтовой улице находится несколько сувенирных лавок и Музей истории рязанского шоколада, где проходят экскурсии «Рязанская Чоколава». Единственные в России куклы-аниматроники в исторических костюмах рассказывают об истории города и рязанского шоколада. На мастер-классе с шоколатье туристы готовят конфеты «чоколава». Согласно легенде, которую рассказывают в музее, дворянин и меценат Гаврила Рюмин изготовил для императора Александра I «рязанскую чоколаву» — прообраз молочного шоколада на сливочном масле и сухом молоке. А потомки Рюмина, переехав в Швейцарию, могли поделиться рецептом с фабрикантом Анри Нестле, продукция которого сейчас известна во всем мире. 12 августа в 17 часов на веранде музея пройдет бесплатная программа Принцессы Чоки для всех желающих.

Ранее МТС прокачала мобильный интернет в туристическом «сердце» города — в районе Рязанского кремля, где расположен один из старейших музеев России — древний Рязанский кремль, музей истории леденца, памятник Великому князю Олегу Рязанскому и другие достопримечательности.

Фото: МТС, Музеей истории Рязанского шоколада