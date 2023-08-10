Минпросвещения предложило зачислять в школы детей погибших в СВО без очереди

Минпросвещения предложило зачислять в школы детей погибших в СВО без очереди. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, министерство просвещения России предложило зачислять в школы детей погибших участников СВО и, в том числе сотрудников Росгвардии, без очереди.

Отмечается, что получить право на зачисление в школу вне очереди можно будет и в том случае, если участник СВО погиб от увечья или заболевания, полученного в зоне спецоперации, а также такое право смогут получить усыновленные или находящиеся под опекой или попечительством дети.