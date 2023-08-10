Microsoft прекратит продлевать корпоративные лицензии для россиян с 30 сентября

Microsoft прекратит продлевать корпоративные лицензии для россиян с 30 сентября. Об этом сказано в письме технической поддержки Microsoft Online Services.

Отмечается, что все активные до указанной даты подписки будут действовать в течение их оставшегося срока, но продлить их будет нельзя.

В службе поддержки сообщили, что это развитие решения компании от марта 2022: тогда в Microsoft заявили, что приостанавливают продажи своих продуктов в России.