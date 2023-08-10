Малков: важно создать в поселке Лесной условия, в которых людям комфортно жить и работать

Губернатор Павел Малков посетил поселок Лесной Шиловского района, где пообщался с жителями и побывал на предприятиях.

«В Лесном реализуются несколько крупных инвестпроектов. Предприятия, которые здесь работают, активно наращивают мощности. Появляются новые производства. Уверен, это придаст серьезный импульс развитию экономики поселка и всего Шиловского района в целом. Новые рабочие места — это очень важно. Но важно также обеспечить и всю социальную инфраструктуру. Надо, чтобы людям было, где жить, где лечиться, учить детей, проводить своё свободное время. Современным требованиям должны соответствовать дороги, дворовые территории, общественные пространства. Повестку развития поселка будем формировать и реализовывать вместе с бизнесом, который участвует в развитии экономики муниципалитета. Важно создавать людям в Лесном комфортные условия, чтобы люди могли здесь комфортно жить и работать». — заявил губернатор.

Малков встретился с жителями поселка и обсудил вопросы и предложения о развитии Лесного. В работе также участвовали заместитель Председателя Правительства региона Юлия Швакова, руководители региональных министерств, администрации Шиловского района и Лесновского городского поселения.

Губернатор посетил частный промышленный парк «Карандаш», расположенный в ТОСЭР «Лесной». Он осмотрел производственные цеха и образцы готовой продукции. «Карандаш» включен в реестр Минпромторга России. Три открытых в нем производства специализируются на выпуске товаров для школы и офиса. В парке создано 185 рабочих мест. В сентябре текущего года планируется заключение договора с четвертым резидентом промпарка — ООО «Лесновская мануфактура», производящим цветные мелки для творчества и рисования. К концу 2024 планируется, что на территории промышленного парка будут работать не менее 5 субъектов МСП, откроется еще порядка 250 рабочих мест.

Также Малков оценил строительство станции водоподготовки в Лесном на месте действующей артезианской скважины практически завершено, 30 августа намечен запуск объекта в эксплуатацию. Проект включает реконструкцию местного водопровода.