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Компания «Минерал Композит» присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»

Торговая компания «Минерал Композит», представляющая интересы заводов Рязанской области, Мордовии и Донецкой народной республики, присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Фирма планирует внедрить инструменты бережливого производства, чтобы оптимизировать работу, улучшить ее качество и эффективность, минимизировать потери и издержки, увеличить прибыль. Все это — за счет внутренних ресурсов.

На стартовом совещании эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса провели оценку готовности к совместной работе и запустили обучение персонала. Следующий этап ― выбор пилотного потока, создание рабочей группы и конкретизация целей.

«Руководство и сотрудники компании нацелены на эффективное взаимодействие с РЦК для оптимизации издержек, улучшении процессов взаимодействия с клиентами, повышения комфортности работы персонала монтажных организаций и роста уровня сервиса в постпродажный период. Рабочей группе предстоит интересный и познавательный период в этапе „Диагностика“, а руководителям компании ― развитие проектной деятельности. Желаем успехов предприятию на пути внедрения улучшений», ― сказал эксперт РЦК Виктор Михеев-Даниловцев.

«Минерал Композит» — торговая компания, объединяющая производственные предприятия по выпуску хризотилцементной, фиброцементной продукции, а также изделий из минерально-полимерного композита. Свою миссию «Минерал Композит» видит в продвижении и развитии брендов, чья строительная продукция создана на основе материалов высочайшего качества и экологичности. Строительная продукция поставляется по всей России, а также в страны СНГ и ближнего зарубежья.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стали 86 компаний.