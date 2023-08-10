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Кадыров: ВСУ несут значительные потери на Ореховском направлении

ВСУ несут значительные потери на Ореховском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, Ореховское направление является одним из самых сложных участков на линии фронта.

Глава Чечни рассказал, что ВСУ почти каждый день предпринимают попытки продвинуться на Ореховском направлении, но сталкиваются с серьезным сопротивлением.

«По приблизительным данным, потери ВСУ на этом направлении составили больше тысячи человек. И цифра продолжает стремительно расти», — заявил Кадыров