Глава МВД России назвал некомплект личного состава критическим

Глава МВД России назвал некомплект личного состава критическим. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости».

«Я прекрасно понимаю: некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел 5 тысяч сотрудников», — заявил Владимир Колокольцев.

По его словам, не хватает не только полицейских, но и следователей.

«В любом случае мы обязаны сделать всё, чтобы минимизировать эти риски. Прежде всего для того, чтобы удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством», — сказал Колокольцев.