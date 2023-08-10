Двум жителям Рязанской области грозит срок за хранение маковой соломы

Полицейские изъяли у двух жителей Рязанской области растительный наркотик и возбудили в отношении них уголовное дело. Об этом августа сообщает пресс-служба УМВД.

В Ряжске сотрудники остановили 55-летнего мужчину и изъяли пакет с «фрагментами растений» с «характерным запахом». Экспертиза показала, что это была маковая солома массой 84 грамма. Такой же наркотик весом 140 граммов изъяли в Скопине у 56-летнего жителя поселка Милославское. Мужчин задержали.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по части 1 статьи 228 УК РФ. Им грозит три года лишения свободы.