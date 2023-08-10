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Домашние заготовки россиянам обойдутся в 8800 рублей

Аналитики «Пятерочка Доставка» подсчитали, сколько в 2023 году будут стоить продукты для заготовок на зиму.

Лето — традиционный сезон домашних заготовок. Часто используемые ингридиенты в них — огурцы, томаты, капуста и абрикосы. Аналитики взяли за основу для подсчета по десять кг продуктов каждого вида. В итоге они определили, что на семь видов заготовок необходимо 8800 рублей.

Огурцы чаще всего солят и маринуют холодным или горячим способом. Для того чтобы засолить десять кг огурцов холодным способом, потребуется:

  • 450 г соли (15 столовых ложек с горкой);
  • 300 г чеснока (пять головок);
  • корень хрена;
  • листья хрена; вишни, смородины;
  • укропные зонтики;
  • 7,5 л воды.

Продукты, которые можно купить в магазине, обойдутся в 784 рубля.

При засолке огурцов горячим способом пропорции ингредиентов меняются. Для этого необходимо:

  • 900 г каменной соли (30 столовых ложек);
  • 200 г чеснока (три головки — 27 зубчиков);
  • листья хрена и черной смородины;
  • укропные зонтик;
  • 10 л воды.

Стоимость такого набора — 727 рублей.

Для того чтобы замариновать десять кг огурцов, понадобится:

  • 120 г чеснока (две головки — 20 зубчиков);
  • 180 г соли (шесть столовых ложек);
  • 250 г сахара (10 столовых ложек);
  • 60 горошин черного перца (около 2,5 г);
  • 60 горошин душистого перца (около 4,5 г);
  • 60 г зерен горчицы (20 чайных ложек);
  • 300 г уксуса 9%;
  • листья хрена и смородины;
  • зонтики укропа;
  • 5 л воды.

На это нужно 822 рубля.

Томаты чаще всего маринуют. На десять кг помидоров нужно:

  • 150 г соли — пять столовых ложек;
  • 1 кг сахара;
  • 15 лавровых листьев (3 г);
  • по 25 горошин черного (1 г) и душистого (1,75 г) перца;
  • 15 бутонов гвоздики (0,9 г);
  • 7,5 г ложки семян укропа (2,5 чайные ложки);
  • 500 мл уксуса 9%;
  • 7,5 л воды.

Ингредиенты для этой заготовки будут стоить 1191 рубль.

Капусту обычно квасят или маринуют. Для квашения десяти кг капусты потребуется:

  • 1,5 кг моркови;
  • 300 г соли (10 столовых ложек).

Эта заготовка обойдется в 492 рубля.

У маринованной капусты состав рецепта более сложный. На десять кг необходимо:

  • 500 г моркови;
  • 120 г чеснока (2 головки — 20 зубчиков);
  • 80 горошин черного перца (3,2 г);
  • 20 лавровых листьев (4 г);
  • 280 г соли;
  • 140 г сахара;
  • 280 мл уксуса 9%;
  • вода.

На это хозяйка потратит 580 рублей.

Для варенья на десять кг абрикосов нужно:

  • 10 кг сахара;
  • 2,5 л воды.