Домашние заготовки россиянам обойдутся в 8800 рублей

Аналитики «Пятерочка Доставка» подсчитали, сколько в 2023 году будут стоить продукты для заготовок на зиму.
Лето — традиционный сезон домашних заготовок. Часто используемые ингридиенты в них — огурцы, томаты, капуста и абрикосы. Аналитики взяли за основу для подсчета по десять кг продуктов каждого вида. В итоге они определили, что на семь видов заготовок необходимо 8800 рублей.
Огурцы чаще всего солят и маринуют холодным или горячим способом. Для того чтобы засолить десять кг огурцов холодным способом, потребуется:
- 450 г соли (15 столовых ложек с горкой);
- 300 г чеснока (пять головок);
- корень хрена;
- листья хрена; вишни, смородины;
- укропные зонтики;
- 7,5 л воды.
Продукты, которые можно купить в магазине, обойдутся в 784 рубля.
При засолке огурцов горячим способом пропорции ингредиентов меняются. Для этого необходимо:
- 900 г каменной соли (30 столовых ложек);
- 200 г чеснока (три головки — 27 зубчиков);
- листья хрена и черной смородины;
- укропные зонтик;
- 10 л воды.
Стоимость такого набора — 727 рублей.
Для того чтобы замариновать десять кг огурцов, понадобится:
- 120 г чеснока (две головки — 20 зубчиков);
- 180 г соли (шесть столовых ложек);
- 250 г сахара (10 столовых ложек);
- 60 горошин черного перца (около 2,5 г);
- 60 горошин душистого перца (около 4,5 г);
- 60 г зерен горчицы (20 чайных ложек);
- 300 г уксуса 9%;
- листья хрена и смородины;
- зонтики укропа;
- 5 л воды.
На это нужно 822 рубля.
Томаты чаще всего маринуют. На десять кг помидоров нужно:
- 150 г соли — пять столовых ложек;
- 1 кг сахара;
- 15 лавровых листьев (3 г);
- по 25 горошин черного (1 г) и душистого (1,75 г) перца;
- 15 бутонов гвоздики (0,9 г);
- 7,5 г ложки семян укропа (2,5 чайные ложки);
- 500 мл уксуса 9%;
- 7,5 л воды.
Ингредиенты для этой заготовки будут стоить 1191 рубль.
Капусту обычно квасят или маринуют. Для квашения десяти кг капусты потребуется:
- 1,5 кг моркови;
- 300 г соли (10 столовых ложек).
Эта заготовка обойдется в 492 рубля.
У маринованной капусты состав рецепта более сложный. На десять кг необходимо:
- 500 г моркови;
- 120 г чеснока (2 головки — 20 зубчиков);
- 80 горошин черного перца (3,2 г);
- 20 лавровых листьев (4 г);
- 280 г соли;
- 140 г сахара;
- 280 мл уксуса 9%;
- вода.
На это хозяйка потратит 580 рублей.
Для варенья на десять кг абрикосов нужно:
- 10 кг сахара;
- 2,5 л воды.