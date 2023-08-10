Домашние заготовки россиянам обойдутся в 8800 рублей

Аналитики «Пятерочка Доставка» подсчитали, сколько в 2023 году будут стоить продукты для заготовок на зиму.

Лето — традиционный сезон домашних заготовок. Часто используемые ингридиенты в них — огурцы, томаты, капуста и абрикосы. Аналитики взяли за основу для подсчета по десять кг продуктов каждого вида. В итоге они определили, что на семь видов заготовок необходимо 8800 рублей.

Огурцы чаще всего солят и маринуют холодным или горячим способом. Для того чтобы засолить десять кг огурцов холодным способом, потребуется:

450 г соли (15 столовых ложек с горкой);

300 г чеснока (пять головок);

корень хрена;

листья хрена; вишни, смородины;

укропные зонтики;

7,5 л воды.

Продукты, которые можно купить в магазине, обойдутся в 784 рубля.

При засолке огурцов горячим способом пропорции ингредиентов меняются. Для этого необходимо:

900 г каменной соли (30 столовых ложек);

200 г чеснока (три головки — 27 зубчиков);

листья хрена и черной смородины;

укропные зонтик;

10 л воды.

Стоимость такого набора — 727 рублей.

Для того чтобы замариновать десять кг огурцов, понадобится:

120 г чеснока (две головки — 20 зубчиков);

180 г соли (шесть столовых ложек);

250 г сахара (10 столовых ложек);

60 горошин черного перца (около 2,5 г);

60 горошин душистого перца (около 4,5 г);

60 г зерен горчицы (20 чайных ложек);

300 г уксуса 9%;

листья хрена и смородины;

зонтики укропа;

5 л воды.

На это нужно 822 рубля.

Томаты чаще всего маринуют. На десять кг помидоров нужно:

150 г соли — пять столовых ложек;

1 кг сахара;

15 лавровых листьев (3 г);

по 25 горошин черного (1 г) и душистого (1,75 г) перца;

15 бутонов гвоздики (0,9 г);

7,5 г ложки семян укропа (2,5 чайные ложки);

500 мл уксуса 9%;

7,5 л воды.

Ингредиенты для этой заготовки будут стоить 1191 рубль.

Капусту обычно квасят или маринуют. Для квашения десяти кг капусты потребуется:

1,5 кг моркови;

300 г соли (10 столовых ложек).

Эта заготовка обойдется в 492 рубля.

У маринованной капусты состав рецепта более сложный. На десять кг необходимо:

500 г моркови;

120 г чеснока (2 головки — 20 зубчиков);

80 горошин черного перца (3,2 г);

20 лавровых листьев (4 г);

280 г соли;

140 г сахара;

280 мл уксуса 9%;

вода.

На это хозяйка потратит 580 рублей.

Для варенья на десять кг абрикосов нужно: