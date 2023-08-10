Депутаты предложили возвращать часть денег за лечение животных

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали законопроект, по которому предполагается возвращаться честь средств за лечение домашних животных. Об этом 10 августа пишет « Российская газета ».

Документ предусматривает налоговый вычет за лечение животных в ветеринарных клиниках. За одного животного можно будет вернуть 13%, но не более 6500 рублей.

Отмечается, что претендовать на возврат средств смогут только хозяева питомцев. Это нужно будет подтвердить, предъявив, например, ветеринарный паспорт. Также для получения средств понадобится договор на оказание ветеринарных услуг и кассовый чек.