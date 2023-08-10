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А что в кино? «Запертый заживо», «Сэм: Песочный человек» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Семейное фэнтези совместного производства Великобритании и Ирландии «Сэм: Песочный человек». Сэм обладает магической силой — он исполняет любые желания. Четверо детей знакомятся с ним, и все их мечты становятся явью. Однако эльф оказывается в опасности, ведь у коллекционера Тристана на него свои планы.

Комедийный триллер из Германии «Запертый заживо». Архитектор Франк приходит в себя после потери сознания в кабинке уличного биотуалета. Он оказывается в ловушке и не может выбраться из нее. Кабинка лежит на дне котлована, в который заложено взрывное устройство. На то, чтобы выбраться, у Франка есть всего один час.

Французская комедийная драма «Развод по-геймерски». В свои 14 лет Джордан и Патрик пережили настоящую трагедию: у них сломалась их любимая PlayStation. Парни решают симулировать страшную болезнь и открыть онлайн-сбор средств на лечение, которые, конечно же, пойдут на покупку новой приставки. Ставки высоки: ведь если об их афере узнают, ребятам уже будет не до игр.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».