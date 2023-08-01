Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
21°
Срд, 02
27°
Чтв, 03
28°
ЦБ USD 91.78 0.19 02/08
ЦБ EUR 100.7 -0.24 02/08
Нал. USD 90.5 / 92.5 01/08 16:50
Нал. EUR 100.1 / 100.85 01/08 14:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
5 253
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
4 055
Где в общественном транспорте Рязани включают кондиционер
Жалоб на душный рязанский транспорт в жару немало. Пошл...
27 июля 17:50
5 296
Volkswagen из Китая. Что представляет собой суббренд JETTA и где в Ряз...
Автомобили JETTA — это плод сотрудничества немецкой ком...
26 июля 10:37
6 344
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
ВСУ пытались атаковать гражданские транспортные суда России

ВСУ предприняли попытку атаковать гражданские транспортные суда России беспилотными катерами. Об этом 1 июля сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

«Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря», — сказал Конашенков.

По его словам, корабли ВМФ России, сопровождающие транспорт, вовремя обнаружили и уничтожили все катера.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев не предпринимал попыток атаковать гражданские суда в Черном море.

Ранее сообщалось о том, что Украинские военные ночью 1 августа пытались атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерами.