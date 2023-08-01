ВСУ пытались атаковать гражданские транспортные суда России

ВСУ предприняли попытку атаковать гражданские транспортные суда России беспилотными катерами. Об этом 1 июля сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

«Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря», — сказал Конашенков.

По его словам, корабли ВМФ России, сопровождающие транспорт, вовремя обнаружили и уничтожили все катера.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев не предпринимал попыток атаковать гражданские суда в Черном море.

Ранее сообщалось о том, что Украинские военные ночью 1 августа пытались атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерами.