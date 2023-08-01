Вильфанд: на Центральную Россию надвигается африканская жара

На Центральную Россию надвигается африканская жара. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, аномальную температуру принесут ветры с юга. Особенно сильный удар погода нанесет на выходных.

«В субботу температура прогнозируется в диапазоне от +29 до +33 градусов, а в воскресенье еще выше от +30 до +35 градусов. И в понедельник — продолжение. Первый день следующей недели будет тоже очень жарким», — сказал Вильфанд.