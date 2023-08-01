В Рязанской области пройдут рейды по соблюдению правил перевозки пассажиров автобусами

Мероприятия пройдут во вторник, 1 августа.

В Рязанской области во вторник, 1 августа, по соблюдению правил перевозки пассажиров автобусами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Такие мероприятия проводятся Госавтоинспекцией Рязанской области в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Рязанцев попросили быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения.