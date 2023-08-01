В Рязани в День ВДВ изменится схема движения пассажирского транспорта
В Рязани в среду, 2 августа, с 7.00 до 12.30 изменится схема движения пассажирского транспорта из-за проведения праздника «Рязань — столица ВДВ».
В Рязани в среду, 2 августа, с 7.00 до 12.30 изменится схема движения пассажирского транспорта из-за проведения праздника «Рязань — столица ВДВ». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Изменения в маршрутах троллейбусов:
- троллейбусы № 1 следуют до остановочного пункта «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до остановки «пл. Мичурина» и обратно;
- троллейбусы № 3 при движении из микрорайона Дашково-Песочня до остановки «Художественный музей» будут следовать по своему маршруту, далее по улицам Ленина, Есенина, Спортивной, Гагарина до остановочного пункта «ЦПКиО». При движении из микрорайона Горроща от остановки «Радиоуниверситет» будут следовать по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина, Горького, Новой, Касимовскому шоссе, далее по своему маршруту;
- троллейбусы № 5 от конечной остановки «ул. Строителей» будут следовать по улицам Островского, Чкалова, Вокзальной, Первомайскому проспекту, Маяковского, до площади Мичурина, далее на разворот, далее по улицам Маяковского, Первомайскому проспекту, Вокзальной, Чкалова, Островского, Строителей (без межрейсового отстоя), Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивной, Есенина, до Театральной площади, далее на разворот, потом по улицам Есенина, Спортивной, Гагарина, Стройкова, Островского, Строителей (конечная);
- троллейбусы № 10 от остановки «ул. Крупской» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина до Театральной площади и обратно.
Изменения в маршрутах автобусов:
- автобусы №№ 7, 11, 13, 17 на участке пути между остановочными пунктами «Дом художника» и «Библиотека им. Горького» будут следовать (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной, Семинарской, Ленина, далее по своим маршрутам.
Изменения в маршрутах движения автобусов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками:
- автобусы №№ 46М2, 47 М², 49 М², 53 М², 65 М², 66 М², 68 М², 73 М², 75 М², 99 М² на участке пути между остановочными пунктами «Дом художника» и «Библиотека им. Горького» будут следовать (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной, Семинарской, Ленина, далее по своим маршрутам;
- автобусы № 41М2 на участке пути между остановочными пунктами «Дом художника» и «Детский мир» будут следовать (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной, Семинарской, Соборной, далее по своему маршруту;
- автобусы № 77М2 при движении из пос. Карцево на участке пути между остановочными пунктами «Цирк» и «Дом художника» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Ленина, Семинарской, Сенной, далее по своему маршруту, при движении от пос. Мехзавода путь следования не меняется;
- автобусы № 90М2 на участке пути между остановочными пунктами «Магазин Фаворит» и «Гостиница Первомайская» будут следовать (в прямом и обратном направлении) по ул. Каширина, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту.
Движение транспорта по Сенной улице от пересечения с улицей Семинарской до Первомайского проспекта временно приостановят во время движения личного состава Рязанского территориального гарнизона.